Хороший сигнал от экономики

Как показало исследование, уровень безработицы в Украине неуклонно снижается. Сейчас показатель находится на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения.

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Госстат во время войны не публикует данных по уровню безработицы, поэтому экспертам приходится полагаться на собственную оценку.

Исследовательское агентство Info Sapiens делает собственные оценки его уровня. Согласно им, в марте 2024 года уровень безработицы в Украине составлял 13,7%,

– сообщают аналитики.

Уровень безработицы в Украине снижается / График Центра экономических стратегий

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Что касается новых вакансий, то их уровень перекрывает 80% от среднего показателя 2021 года. Интересно, что уменьшается активность соискателей, сейчас показатель меньше, чем в 2022 и 2023 годах.

Также обращают внимание на прокси-показатель уровня бедности – людей, которые вынуждены экономить на еде. В марте 2024 года их доля составила 23,2% от количества опрошенных.