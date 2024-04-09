Хороший сигнал от экономики
Как показало исследование, уровень безработицы в Украине неуклонно снижается. Сейчас показатель находится на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения.
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Госстат во время войны не публикует данных по уровню безработицы, поэтому экспертам приходится полагаться на собственную оценку.
Исследовательское агентство Info Sapiens делает собственные оценки его уровня. Согласно им, в марте 2024 года уровень безработицы в Украине составлял 13,7%,
– сообщают аналитики.
Уровень безработицы в Украине снижается / График Центра экономических стратегий
Что касается новых вакансий, то их уровень перекрывает 80% от среднего показателя 2021 года. Интересно, что уменьшается активность соискателей, сейчас показатель меньше, чем в 2022 и 2023 годах.
Также обращают внимание на прокси-показатель уровня бедности – людей, которые вынуждены экономить на еде. В марте 2024 года их доля составила 23,2% от количества опрошенных.