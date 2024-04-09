Хороший сигнал від економіки
Як показало дослідження, рівень безробіття в Україні невпинно знижується. Зараз показник перебуває на найнижчому рівні від початку повномасштабного вторгення.
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Держстат у час війни не публікує даних щодо рівня безробіття, тож експертам доводиться покладатися на власну оцінку.
Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у березні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 13,7%,
– повідомляють аналітики.
Рівень безробіття в Україні знижується / Графік Центру економічних стратегій
Що стосується нових вакансій, то їх рівень перекриває 80% від середнього показника 2021 року. Цікаво, що зменшується активність шукачів, зараз показник є меншим, аніж у 2022 та 2023 роках.
Також звертають увагу на проксі-показник рівня бідності – людей, які змушені економити на їжі. У березні 2024 року їх частка склала 23,2% від кількості опитаних.