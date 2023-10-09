Виплати з безробіття в Україні зросли: на який розмір допомоги тепер можна розраховувати

Фонд безробіття підвищив розмір мінімальної допомоги. Документ вже мав би вступити в дію, але його публікацію, після якої постанова має набрати чинності, відтягують.

Як зростуть виплати з безробіття в Україні

14 вересня Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування прийняв постанову №60 щодо виплат громадянам на випадок безробіття. Тепер розмір допомоги повинен становити від 1500 до 2500 гривень.

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Мінімальна виплата у розмірі 1500 гривень передбачена для:

молоді, яка закінчила або припинила навчання у профтех училищах або середній школі, звільнилася з військової або альтернативної служби та потребує сприяння у першому працевлаштуванні;

одинокі батьки, які доглядають дитину з інвалідністю;

один з батьків (також можливо й названих), вихователь, усиновитель, опікун або доглядальник за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

застраховані особи, які визнані безробітними, які за 12 місяців перед цим мали стаж менш як 7 місяців або були звільнені через припинення трудового договору.

Важливо! У 2024 році прем'єр Денис Шмигаль анонсував підняття мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень, а також індексацію пенсій. Профспілки вимагають, аби мінімальну зарплату підвищили до рівня фактичного прожиткового мінімуму, враховуючи прогнози щодо інфляції.

На допомогу у розмірі 2500 можуть розраховувати:

взяті на облік внутрішньо переміщені особи, які не мають документів, які потрібні для надання статусу безробітного;

внутрішньо переміщені особи, які перебувають на території, яка тимчасово окупована або де ведуться бойові дії, не мають документів, ле відомості про них є в реєстрах.

Коли зміни наберуть чинності

Дана постанова набере чинності наступного дня після публікації, а всі зміни будуть застосовані з 31 липня 2023 року.

Документ прийняли 14 вересня 2023 року, але наразі він ще не опублікований.