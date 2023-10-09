Как вырастут выплаты по безработице в Украине

14 сентября Фонд общеобязательного государственного социального страхования принял постановление №60 о выплате гражданам на случай безработицы. Теперь размер пособия должен составлять от 1500 до 2500 гривен.

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Минимальная выплата в размере 1500 гривен предусмотрена для:

молодежи, которая окончила или прекратила обучение в профтех училищах или средней школе, уволилась с военной или альтернативной службы и нуждается в содействии в первом трудоустройстве;

одинокие родители, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью;

один из родителей (также возможно и названных), воспитатель, усыновитель, опекун или смотритель за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

застрахованные лица, признанные безработными, которые за 12 месяцев до этого имели стаж менее 7 месяцев или были уволены из-за прекращения трудового договора.

Важно! В 2024 году премьер Денис Шмигаль анонсировал повышение минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен, а также индексацию пенсий. Профсоюзы требуют, чтобы минимальную зарплату повысили до уровня фактического прожиточного минимума, учитывая прогнозы по инфляции.

На пособие в размере 2500 могут рассчитывать:

взятые на учет внутренне перемещенные лица, не имеющие документов, необходимых для предоставления статуса безработного;

внутренне перемещенные лица, находящиеся на территории, которая временно оккупирована или где ведутся боевые действия, не имеют документов, но сведения о них есть в реестрах.

Когда изменения вступят в силу

Данное постановление вступит в силу на следующий день после опубликования, а все изменения будут применены с 31 июля 2023 года.

Документ был принят 14 сентября 2023 года, но пока он еще не опубликован.