Скільки відсотків зарплати йде на податки в Україні
Кожен працівник сплачує певну частину своєї зарплати у вигляді податків, які йдуть на фінансування державних потреб: соціальні виплати, оборону, інфраструктуру тощо.
Які податки сплачуються із зарплати
24 Канал розповідає, скільки відсотків зарплати сплачує працівник у 2025 році, і як це впливає на "чисту" суму, яку ви отримуєте на руки.
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Зарплата в Україні оподатковується за такими основними статтями:
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 18% від розміру нарахованої зарплати.
- Військовий збір (ВЗ): 5%, запроваджений на час воєнного стану.
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): сплачується роботодавцем і становить 22% від розміру нарахованої зарплати.
Приклад розрахунку: зарплата 30 000 гривень
ПДФО:
18% × 30 000 = 5 400 гривень.
ВЗ:
5% × 30 000 = 1 500 гривень.
ЄСВ (за рахунок роботодавця):
22% × 30 000 = 6 600 гривень.
Загальні податки із зарплати працівника:
- 5 400 гривень (ПДФО) + 1 500 гривень (ВЗ) = 6 900 гривень.
Це означає, що на руки працівник отримає:
30 000 – 6 900 = 23 100 гривень.
Зауважте. Роботодавець сплатить додатково 6 600 гривень у вигляді ЄСВ, а загальна вартість працівника для компанії становитиме: 30 000 + 6 600 = 36 600 гривень.
Який відсоток податків іде із зарплати?
Для працівника:
- ПДФО і ВЗ разом складають 23% від розміру нарахованої зарплати.
Для роботодавця:
- ЄСВ — 22% від розміру нарахованої зарплати.
Разом податкове навантаження становить: 23% (працівник) + 22% (роботодавець) = 45%.
Це означає, що майже половина зарплати йде на податки та соціальні внески.
У 2025 році працівник в Україні сплачує зі своєї зарплати 23% податків (ПДФО і ВЗ), а роботодавець додає ще 22% ЄСВ. Разом податкове навантаження сягає 45% від нарахованої зарплати.