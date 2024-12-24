Сколько процентов зарплаты уходит на налоги в Украине

Каждый работник платит определенную часть своей зарплаты в виде налогов, которые идут на финансирование государственных нужд: социальные выплаты, оборону, инфраструктуру и тому подобное.

Какие налоги уплачиваются с зарплаты

24 Канал рассказывает, сколько процентов зарплаты платит работник в 2025 году, и как это влияет на "чистую" сумму, которую вы получаете на руки.

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Зарплата в Украине облагается налогом по следующим основным статьям:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 18% от размера начисленной зарплаты. Военный сбор (ВС): 5%, введен на время военного положения. Единый социальный взнос (ЕСВ): уплачивается работодателем и составляет 22% от размера начисленной зарплаты.

Пример расчета: зарплата 30 000 гривен

НДФЛ:

18% × 30 000 = 5 400 гривен. ВС:

5% × 30 000 = 1 500 гривен. ЕСВ (за счет работодателя):

22% × 30 000 = 6 600 гривен.

Общие налоги с зарплаты работника:

5 400 гривен (НДФЛ) + 1 500 гривен (ВС) = 6 900 гривен.

Это значит, что на руки работник получит:

30 000 – 6 900 = 23 100 гривен.

Заметьте. Работодатель уплатит дополнительно 6 600 гривен в виде ЕСВ, а общая стоимость работника для компании составит: 30 000 + 6 600 = 36 600 гривен.

Какой процент налогов идет с зарплаты?

Для работника:

НДФЛ и ВС вместе составляют 23% от размера начисленной зарплаты.

Для работодателя:

ЕСВ - 22% от размера начисленной зарплаты.

Итого налоговая нагрузка составляет: 23% (работник) + 22% (работодатель) = 45%.

Это означает, что почти половина зарплаты идет на налоги и социальные взносы.

В 2025 году работник в Украине платит со своей зарплаты 23% налогов (НДФЛ и ВС), а работодатель добавляет еще 22% ЕСВ. Вместе налоговая нагрузка достигает 45% от начисленной зарплаты.