Сколько процентов зарплаты уходит на налоги в Украине
Каждый работник платит определенную часть своей зарплаты в виде налогов, которые идут на финансирование государственных нужд: социальные выплаты, оборону, инфраструктуру и тому подобное.
Какие налоги уплачиваются с зарплаты
24 Канал рассказывает, сколько процентов зарплаты платит работник в 2025 году, и как это влияет на "чистую" сумму, которую вы получаете на руки.
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Зарплата в Украине облагается налогом по следующим основным статьям:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 18% от размера начисленной зарплаты.
- Военный сбор (ВС): 5%, введен на время военного положения.
- Единый социальный взнос (ЕСВ): уплачивается работодателем и составляет 22% от размера начисленной зарплаты.
Пример расчета: зарплата 30 000 гривен
НДФЛ:
18% × 30 000 = 5 400 гривен.
ВС:
5% × 30 000 = 1 500 гривен.
ЕСВ (за счет работодателя):
22% × 30 000 = 6 600 гривен.
Общие налоги с зарплаты работника:
- 5 400 гривен (НДФЛ) + 1 500 гривен (ВС) = 6 900 гривен.
Это значит, что на руки работник получит:
30 000 – 6 900 = 23 100 гривен.
Заметьте. Работодатель уплатит дополнительно 6 600 гривен в виде ЕСВ, а общая стоимость работника для компании составит: 30 000 + 6 600 = 36 600 гривен.
Какой процент налогов идет с зарплаты?
Для работника:
- НДФЛ и ВС вместе составляют 23% от размера начисленной зарплаты.
Для работодателя:
- ЕСВ - 22% от размера начисленной зарплаты.
Итого налоговая нагрузка составляет: 23% (работник) + 22% (работодатель) = 45%.
Это означает, что почти половина зарплаты идет на налоги и социальные взносы.
В 2025 году работник в Украине платит со своей зарплаты 23% налогов (НДФЛ и ВС), а работодатель добавляет еще 22% ЕСВ. Вместе налоговая нагрузка достигает 45% от начисленной зарплаты.