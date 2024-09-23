Оцінка в трильйон: яку планку встановили інвестори OpenAI
Джерело:Financial Times
Компанія OpenAI вже наробила чимало галасу у технологічному світі. Інвестори сподіваються, що активне зростання буде продовжуватися.
Мета – трильйон
Все більше інвесторів готові вливати гроші в OpenAI. Вони сподіваються, що згодом оцінка компанії сягне 1 трильйона, тому інвестиція в будь-яку частку є розумною, інформує Financial Times.
Читайте також Компанія Nike звільнила генерального директора через низький рівень продажів
Вже зараз OpenAI оголосив про необхідність залучення додаткових 5 мільярдів доларів. Apple, Nvidia і Microsoft, які є трьома найдорожчими техногігантами у світі, готові приєднатися до фінансування проєкту.
Незвичний масштаб
Зазвичай інвестори виписують чеки маленьким стартапам, щоб згодом повернути гроші, більші у 10 – 100 разів. OpenAI для такого результату треба сягнути оцінки в 1,5 трильйона доларів.
Це цілком можливо, OpenAI має такий потенціал,
– сказав один з інвесторів, який підтримав творця ChatGPT.
Цікаво. що навіть Meta Цукерберга та Berkshire Hathaway Баффета наразі не коштують таких грошей.