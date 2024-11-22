Дружина Медведчука досі володіє часткою в каналах групи "1+1": Мін'юст взявся за конфіскацію

Оксана Марченко досі володіє частиною одного з найпопулярніших українських телеканалів. Міністерство юстиції має намір конфіскувати актив дружини зрадника Віктора Медведчука.

Черговий удар по активах зрадників

Мін'юст подав позов до Вищого антикорупційного суду з метою конфіскації частки зрадниці Оксани Марченко в юридичних особах телеканалів групи "1+1". Найближче засідання відбудеться 27 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на Детектор Медіа.

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Разом з тим повідомляється, що в позові відсутні юридичні особи 112, Zik та NewsOne. У липні Мін'юст подавав до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів зрадників Віктора Медведчука і Оксани Марченко. У переліку до стягнення було майно телеканалів, перелік яких Міністерство юстиції не вказало.

Яка частка в Марченко у групі "1+1"

У 2021 році Нацрада з питань телебачення та радіомовлення повідомляла, що Марченко належить близько 8% групи каналів "1+1". Тоді в цьому не побачили порушення, адже частка зрадниці "не є істотною участю".

Згідно з позовом, Оксана Марченко володіє наступними активами у групі телеканалів "1+1":

8,2104% статутного капіталу ТзОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1";

8,1617% статутного капіталу ТзОВ "Гравіс-кіно";

8,1617% акцій ПАТ "ТЕТ";

8,1617% статутного капіталу ТзОВ "Рєал Істейт-ТВ";

100% статутного капіталу приватного підприємства "Омега-TV".

Щодо інших активів Марченко, то в 2023 році суд арештував активи зрадниці у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах на загальну суму в понад 5,6 мільярда гривень.