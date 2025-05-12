Яка група ФОП вигідніша: що варто знати, приклади розрахунків сплати податків
- В Україні існують три основні групи ФОП, кожна з яких має свої переваги та обмеження залежно від типу діяльності та обороту.
- Вибір групи ФОП залежить від обсягу доходу, кількості працівників, типу клієнтів (фізичні або юридичні особи), та можливості співпраці з нерезидентами.
Вибір групи ФОП – одне з перших і найважливіших рішень для кожного, хто планує працювати легально та оптимізувати податкове навантаження. В Україні існує кілька груп спрощеної системи оподаткування, і кожна з них має свої переваги, обмеження та підходить під різні види діяльності.
Яка група ФОП вигідніша
24 Канал спробував розібратися, яка група ФОП вигідніша у 2025 році, кому що підходить і чого варто остерігатися при виборі.
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Які є групи ФОП і які основні відмінності
На спрощеній системі оподаткування діють три основні групи, які зазвичай розглядають підприємці:
- 1 група
Для підприємців, які працюють без найманих працівників
Діяльність: роздрібна торгівля на ринках, побутові послуги населенню
Оборот: до 1 118 900 гривень на рік (2025)
Єдиний податок: до 10% від прожиткового мінімуму (302 гривні/місяць)
ЄСВ: 1 700 гривень/місяць (мінімальний)
Кому підходить: дрібним продавцям, ремісникам, тим, хто працює офлайн і має мінімальні витрати.
- 2 група
До 10 найманих працівників
Діяльність: надання послуг населенню або іншим ФОП/юридичним особам на спрощеній системі, роздрібна торгівля, ресторанний бізнес
Оборот: до 5 588 400 гривень на рік
Єдиний податок: до 20% мінімальної зарплати (максимум 1 500 гривень /місяць)
ЄСВ: 1 760 гривень/міс (мінімальний)
Кому підходить: кафе, салони краси, SMM-ники, репетитори, айтішники, які працюють із ФОПами на єдиному податку.
- 3 група
Без обмежень щодо кількості працівників
Можна працювати з юридичними особами на загальній системі, нерезидентами (наприклад, фріланс з іноземними клієнтами)
Оборот: до 8,2 мільйони гривень (або понад, із застосуванням 5% до суми перевищення)
Податки: 5% від доходу (або 3% + ПДВ)
ЄСВ: 1 700 гривень/місяць (мінімальний)
Кому підходить: фрілансерам, айтішникам, дизайнерам, копірайтерам, консультантам, які працюють з іноземними компаніями чи великим українським бізнесом.
Що вигідніше: короткий розрахунок
Розберемось на прикладах:
Фрілансер із доходом 100 000 гривень/місяць
- 3 група: податок 5 000 гривень + 1 700 гривень ЄСВ = 6 700 гривень
- 2 група (якщо підходить): 1 500 гривень + 1 700 гривень= 3 200 гривень (але не всі фрілансери можуть працювати на 2 групі).
Майстриня з манікюру, яка заробляє 40 000 гривень /місяць
- 2 група: фіксований податок 1 500 гривень + ЄСВ
- Вигідніше, ніж 3 група (5% – це 2 000 гривень щомісяця)
Дизайнер, який працює з іноземним клієнтом
3 група: обов'язково, бо 2 група не дозволяє співпрацю з нерезидентами
Що ще врахувати
Оборот: якщо дохід перевищить ліміти – доведеться або змінити групу, або сплатити додатковий податок.
Клієнти: якщо серед них юрособи на загальній системі чи іноземці – лише 3 група.
Облік: на 1-2 групах все доволі просто, на 3-й – потрібно вести облік доходів та витрат (особливо з ПДВ).
Банківські рахунки: бажано мати окремий рахунок для ФОП, особливо на 3-й групі.
Тож, найвигідніша група ФОП – та, яка відповідає вашій моделі роботи. 1 група – найдешевша, але з обмеженнями. 2 група – золота середина для малого бізнесу. 3 група – універсальний варіант для роботи з великим доходом, юрособами і закордонними партнерами.