Яка група ФОП вигідніша: що варто знати, приклади розрахунків сплати податків

Вибір групи ФОП – одне з перших і найважливіших рішень для кожного, хто планує працювати легально та оптимізувати податкове навантаження. В Україні існує кілька груп спрощеної системи оподаткування, і кожна з них має свої переваги, обмеження та підходить під різні види діяльності.

Яка група ФОП вигідніша

24 Канал спробував розібратися, яка група ФОП вигідніша у 2025 році, кому що підходить і чого варто остерігатися при виборі.

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Які є групи ФОП і які основні відмінності

На спрощеній системі оподаткування діють три основні групи, які зазвичай розглядають підприємці:

1 група

Для підприємців, які працюють без найманих працівників

Діяльність: роздрібна торгівля на ринках, побутові послуги населенню

Оборот: до 1 118 900 гривень на рік (2025)

Єдиний податок: до 10% від прожиткового мінімуму (302 гривні/місяць)

ЄСВ: 1 700 гривень/місяць (мінімальний)

Кому підходить: дрібним продавцям, ремісникам, тим, хто працює офлайн і має мінімальні витрати.

2 група

До 10 найманих працівників

Діяльність: надання послуг населенню або іншим ФОП/юридичним особам на спрощеній системі, роздрібна торгівля, ресторанний бізнес

Оборот: до 5 588 400 гривень на рік

Єдиний податок: до 20% мінімальної зарплати (максимум 1 500 гривень /місяць)

ЄСВ: 1 760 гривень/міс (мінімальний)

Кому підходить: кафе, салони краси, SMM-ники, репетитори, айтішники, які працюють із ФОПами на єдиному податку.

3 група

Без обмежень щодо кількості працівників

Можна працювати з юридичними особами на загальній системі, нерезидентами (наприклад, фріланс з іноземними клієнтами)

Оборот: до 8,2 мільйони гривень (або понад, із застосуванням 5% до суми перевищення)

Податки: 5% від доходу (або 3% + ПДВ)

ЄСВ: 1 700 гривень/місяць (мінімальний)

Кому підходить: фрілансерам, айтішникам, дизайнерам, копірайтерам, консультантам, які працюють з іноземними компаніями чи великим українським бізнесом.

Що вигідніше: короткий розрахунок

Група ФОП Хто може обрати Ліміт доходу Ставка податку Переваги Недоліки 1 група Фізособи, які працюють без найманих працівників до 1,3 млн грн на рік до 10% від прожиткового мінімуму (~300–400 грн/міс) Низьке податкове навантаження Обмежена діяльність, без співпраці з юрособами 2 група Фізособи з до 10 працівниками до 6,7 млн грн на рік до 20% від мінімальної зарплати (~1300–1500 грн/міс) Оптимально для малого бізнесу (кафе, магазини, послуги) Обмеження на співпрацю з юрособами не зі списку дозволених 3 група ФОП будь-якої форми без обмеження на кількість працівників до 7,8 млн грн на рік 5% від доходу або 3% + ПДВ Найбільш гнучка, можна працювати з юрособами й експортом Вищий податок, потрібна звітність

Розберемось на прикладах:

Фрілансер із доходом 100 000 гривень/місяць

3 група: податок 5 000 гривень + 1 700 гривень ЄСВ = 6 700 гривень

2 група (якщо підходить): 1 500 гривень + 1 700 гривень= 3 200 гривень (але не всі фрілансери можуть працювати на 2 групі).

Майстриня з манікюру, яка заробляє 40 000 гривень /місяць

2 група: фіксований податок 1 500 гривень + ЄСВ

Вигідніше, ніж 3 група (5% – це 2 000 гривень щомісяця)

Дизайнер, який працює з іноземним клієнтом

3 група: обов'язково, бо 2 група не дозволяє співпрацю з нерезидентами

Що ще врахувати

Оборот: якщо дохід перевищить ліміти – доведеться або змінити групу, або сплатити додатковий податок.

Клієнти: якщо серед них юрособи на загальній системі чи іноземці – лише 3 група.

Облік: на 1-2 групах все доволі просто, на 3-й – потрібно вести облік доходів та витрат (особливо з ПДВ).

Банківські рахунки: бажано мати окремий рахунок для ФОП, особливо на 3-й групі.

Тож, найвигідніша група ФОП – та, яка відповідає вашій моделі роботи. 1 група – найдешевша, але з обмеженнями. 2 група – золота середина для малого бізнесу. 3 група – універсальний варіант для роботи з великим доходом, юрособами і закордонними партнерами.