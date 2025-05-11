Кому не можна бути ФОПом

Можливість фізичної особи здійснювати підприємницьку діяльність регулюється статтею 42 Конституції України, передає 24 Канал. У ній міститься інформація, які особи не можуть реєструватися у 2025 році як ФОПи.

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Отже, законом встановлено обмеження на підприємницьку діяльність для депутатів, держслужбовців і посадовців органів місцевого самоврядування.

Важливо! Навіть після звільнення з посади така особа не може зареєструвати ФОП протягом визначеного терміну.

Хто ще не зможе зареєструватися як ФОП

Таким чином, реєстрація ФОП також заборонена для наступних категорій осіб: