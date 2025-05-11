Кому нельзя быть ФЛПом

Возможность физического лица осуществлять предпринимательскую деятельность регулируется статьей 42 Конституции Украины, передает 24 Канал. В ней содержится информация, какие лица не могут регистрироваться в 2025 году как ФЛП.

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Итак, законом установлено ограничения на предпринимательскую деятельность для депутатов, госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления.

Важно! Даже после увольнения с должности такое лицо не может зарегистрировать ФЛП в течение определенного срока.

Кто еще не сможет зарегистрироваться как ФЛП

Таким образом, регистрация ФЛП также запрещена для следующих категорий лиц: