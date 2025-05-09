Сколько стоит быть ФОПом в месяц

После принятия закона, что отсрочил налоговые изменения до нового года, предприниматели платят обновленные ставки военного сбора, обязательного ЕСВ, и должны вести новую отчетность. 24 Канал рассказывает, сколько стоит обслуживание ФЛП в месяц и на что следует обратить внимание, чтобы не потерять больше, чем планируешь заработать.

Смотрите также ЕСВ, военный сбор и не только: сколько платят ФЛП в 2025 году

ФЛП 1-й группы

Это самые маленькие предприниматели - обычно те, кто работает без наемных работников и занимается розничной торговлей или бытовыми услугами.

Единый налог: 302,80 грн/мес (10% от прожиточного минимума).

ЕСВ: 1700 гривен/месяц (22% от минимальной зарплаты).

Военный сбор: 800 гривен/мес (10% от минимальной зарплаты).

Общая сумма в месяц: 2802,80 гривен.

ФЛП 2-й группы

Эта категория охватывает предпринимателей, которые предоставляют услуги или продают товары населению и другим ФЛП.

Единый налог: 1600 гривен/месяц (20% от минимальной зарплаты).

ЕСВ: 1700 гривен/месяц.

Военный сбор: 800 гривен/месяц.

Общая сумма в месяц: 4100 гривен

ФЛП 3-й группы

ФЛП на третьей группе могут работать с юридическими лицами и имеют больший доходный лимит. У них нет фиксированного единого налога – он зависит от дохода.

Единый налог:

5% от дохода (или 3%, если вы плательщик НДС).

ЕСВ: 1700 грн/мес (минимум).

Военный сбор: 1% от дохода.

Общая сумма в месяц (минимальная, без учета дохода): 1700 гривен (ЕСВ). Реальная сумма зависит от оборота.

Например, если предприниматель имеет доход 50 000 гривен/месяц:

Единый налог (5%) = 2500 гривен

Военный сбор (1%) = 500 гривен

ЕСВ = 1700 гривен

Итого: 4700 гривен/мес

О чем еще стоит знать

Ежемесячная отчетность вместо квартальной – с 2025 года ФЛП, которые имеют работников, будут отчитываться ежемесячно.

ЕСВ снова обязательный – льгота на его неуплату во время военного положения отменяется.

Максимальный ЕСВ: до 35 200 гривен/месяц (если предприниматель имеет сверхвысокий доход – более 160 тысяч гривен/месяц).

Военный сбор будет действовать до конца года, в котором отменят военное положение.