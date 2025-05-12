Какая группа ФЛП выгоднее
24 Канал попытался разобраться, какая группа ФЛП выгоднее в 2025 году, кому что подходит и чего стоит остерегаться при выборе.
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Какие есть группы ФЛП и какие основные отличия
На упрощенной системе налогообложения действуют три основные группы, которые обычно рассматривают предприниматели:
- 1 группа
Для предпринимателей, которые работают без наемных работников
Деятельность: розничная торговля на рынках, бытовые услуги населению
Оборот: до 1 118 900 гривен в год (2025)
Единый налог: до 10% от прожиточного минимума: до 10% от прожиточного минимума (302 гривны/месяц)
ЕСВ: 1 700 гривен/месяц (минимальный)
Кому подходит: мелким продавцам, ремесленникам, тем, кто работает оффлайн и имеет минимальные расходы.
- 2 группа
До 10 наемных работников
Деятельность: предоставление услуг населению или другим ФЛП/юридическим лицам на упрощенной системе, розничная торговля, ресторанный бизнес
Оборот: до 5 588 400 гривен в год
Единый налог: единый налог: до 20% минимальной зарплаты (максимум 1 500 гривен /месяц)
ЕСВ: 1 760 гривен/мес (минимальный)
Кому подходит: кафе, салоны красоты, SMM-ники, репетиторы, айтишники, которые работают с ФОПами на едином налоге.
- 3 группа
Без ограничений по количеству работников
Можно работать с юридическими лицами на общей системе, нерезидентами (например, фриланс с иностранными клиентами)
Оборот: до 8,2 миллиона гривен (или более, с применением 5% к сумме превышения)
Налоги: 5% от дохода (или 3% + НДС)
ЕСВ: 1 700 гривен/месяц (минимальный)
Кому подходит: фрилансерам, айтишникам, дизайнерам, копирайтерам, консультантам, которые работают с иностранными компаниями или крупным украинским бизнесом.
Что выгоднее: краткий расчет
Разберемся на примерах:
Фрилансер с доходом 100 000 гривен/месяц
- 3 группа: налог 5 000 гривен + 1 628 гривен ЕСВ = 6 6 628 гривен
- 2 группа (если подходит): 1 500 гривен + 1 628 гривен = 3 128 гривен (но не все фрилансеры могут работать на 2 группе).
Мастер по маникюру, которая зарабатывает 40 000 гривен /месяц
- 2 группа: фиксированный налог 1 500 грн + ЕСВ + ЕСВ
- Выгоднее, чем 3 группа (5% - это 2 000 грн ежемесячно)
Дизайнер, который работает с иностранным клиентом
3 группа: обязательно, потому что 2 группа не позволяет сотрудничество с нерезидентами
Что еще учесть
Оборот: если доход превысит лимиты – придется или сменить группу, или уплатить дополнительный налог.
Клиенты: если среди них юрлица на общей системе или иностранцы – только 3 группа.
Учет: на 1-2 группах все довольно просто, на 3-й – нужно вести учет доходов и расходов (особенно по НДС).
Банковские счета: желательно иметь отдельный счет для ФЛП, особенно на 3-й группе.
Поэтому, самая выгодная группа ФЛП – и, которая соответствует вашей модели работы. 1 группа – самая дешевая, но с ограничениями. 2 группа – золотая середина для малого бизнеса. 3 группа – универсальный вариант для работы с большим доходом, юрлицами и зарубежными партнерами.