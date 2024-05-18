"Робіть це вже": секрет успіху від найбагатшої людини Мексики зі статками в десятки мільярдів

Карлоса Слім Хелу вважають одним з найпотужніших бізнесменів у світі. І не дивно, адже сину імігрантів вдалося дійти до статків у десятки мільярдів доларів та статусу найбагатшої людини Латинської Америки.

Для Карлоса Сліма Хелу шлях до багатства був вкрай непростим. Однак він показав, що маючи велику мрію та вперто слідуючи принципам можна досягнути карколомного успіху, повідомляє 24 Канал.

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Коли йому доводиться виступати на загал та давати поради молодим підприємцям, він завжди починає з однієї і тієї ж самої ідеї – почніть відкладати гроші на інвестиції або бізнес-ідеї якомога раніше.

Якою б роботою ви не займалися, чим раніше ви почнете заощаджувати та розпоряджатися своїми грошима, тим швидше настане омріяне вами майбутнє,

– запевняє мільярдер.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Карлос Слім Хелу переконаний, що кожен здатен влаштувати своє життя таким чином, аби почати відкладати бодай якийсь фінансовий ресурс на майбутнє. Бізнесмен підкреслює: спочатку може бути важко, однак кожен наступний крок даватиметься легше та буде приносити все кращий результат.

Раніше ми писали про сміливця, який до 52 років працював комівояжером, однак зараз світ знає його як людину, яка розбудувала імперію McDonald's.