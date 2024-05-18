Для Карлоса Слима Хелу путь к богатству был крайне непростым. Однако он показал, что имея большую мечту и упорно следуя принципам можно достичь сногсшибательного успеха, сообщает 24 Канал.
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Когда ему приходится выступать в целом и давать советы молодым предпринимателям, он всегда начинает с одной и той же самой идеи – начните откладывать деньги на инвестиции или бизнес-идеи как можно раньше.
Какой бы работой вы не занимались, чем раньше вы начнете экономить и распоряжаться своими деньгами, тем быстрее наступит желанное вами будущее,
– уверяет миллиардер.
Карлос Слим Хелу убежден, что каждый способен устроить свою жизнь таким образом, чтобы начать откладывать хоть какой-то финансовый ресурс на будущее. Бизнесмен подчеркивает: сначала может быть трудно, однако каждый следующий шаг будет даваться легче и будет приносить все лучший результат.
Ранее мы писали о смельчака, который до 52 лет работал коммивояжером, однако сейчас мир знает его как человека, который построил империю McDonald's.