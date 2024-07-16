Як заробляти мінімум 50 тисяч гривень, сидячи вдома

Значна кількість вакансій, які розміщені на порталах для пошуків роботи, пропонують дистанційну роботу. При цьому, рівень зарплат у цих пропозиціях вище середнього.

Які спеціалісти отримують найбільше

Відповідно до даних, які вказують працедавці, найбільшу зарплату можуть отримувати програмісти. Також роботодавці готові багато платити спеціалістам, що займаються рекламою – від 30 до 90 тисяч гривень.

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Значний дохід пропонується і менеджерам з продажу – до 90 тисяч гривень. Найвищі зарплати надаються тим, хто має високий рівень кваліфікації та знає іноземні мови, зокрема англійську.

Які спеціалісти потрібні зараз найбільше

, щозарплата, яка пропонується вказаним спеціалістам, сягає 100 тисяч гривень.

Протягом червня, на порталах для пошуку роботи з'явилось багато пропозицій для вчителів. Особливо для тих, хто викладає хімію та працює з початковими класами.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

На 25% зросла кількість пропозицій для адвокатів. Також багато вакансій пропонувались для: