Не підприємці: ЄБРР почати підвищувати податки з предметів розкоші
Джерело:Інтерфакс-Україна
Вже тривалий час підвищення податків обговорюється як безальтернативний спосіб збільшення надходжень у бюджет. Втім, у Європейському банку розвитку та реконструкції бачать інший шлях вирішення проблеми.
Дієва альтернатива
Регіональний економіст ЄБРР і ексочільник Центробанку Республіки Македонія Дімітар Богов вважає, що збільшувати надходження в бюджет України потрібно не через збільшення податків для підприємців. На його думку, куди дієвішим буде почати з податку на розкіш, розповів він в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Найбільш виправданим є підвищення податків на деякі товари, які в умовах війни мають характеристики предметів розкоші. Ті, які не настільки необхідні, можна було б обкласти вищими податками,
– переконаний економіст ЄБРР.
Збільшення надходжень – це правильна ідея
Богов також додав, що наразі партнери покривають потреби українського бюджету, але внутрішнє прагнення України збільшити надходження є вірним кроком. Однак він наголосив, що підвищення податків повинно гармонізуватися зі стійкістю організацій, а не завдати удару по їх життєздатності.