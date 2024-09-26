Действенная альтернатива

Региональный экономист ЕБРР и экс-глава Центробанка Республики Македония Димитар Богов считает, что увеличивать поступления в бюджет Украины нужно не через увеличение налогов для предпринимателей. По его мнению, куда действеннее будет начать с налога на роскошь, рассказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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Наиболее оправданным является повышение налогов на некоторые товары, которые в условиях войны имеют характеристики предметов роскоши. Те, которые не столь необходимы, можно было бы обложить более высокими налогами,

– убежден экономист ЕБРР.

Увеличение поступлений – это правильная идея

Богов также добавил, что сейчас партнеры покрывают потребности украинского бюджета, но внутреннее стремление Украины увеличить поступления является верным шагом. Однако он подчеркнул, что повышение налогов должно гармонизироваться с устойчивостью организаций, а не нанести удар по их жизнеспособности.