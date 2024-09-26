Дієва альтернатива

Регіональний економіст ЄБРР і ексочільник Центробанку Республіки Македонія Дімітар Богов вважає, що збільшувати надходження в бюджет України потрібно не через збільшення податків для підприємців. На його думку, куди дієвішим буде почати з податку на розкіш, розповів він в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Найбільш виправданим є підвищення податків на деякі товари, які в умовах війни мають характеристики предметів розкоші. Ті, які не настільки необхідні, можна було б обкласти вищими податками,

– переконаний економіст ЄБРР.

Збільшення надходжень – це правильна ідея

Богов також додав, що наразі партнери покривають потреби українського бюджету, але внутрішнє прагнення України збільшити надходження є вірним кроком. Однак він наголосив, що підвищення податків повинно гармонізуватися зі стійкістю організацій, а не завдати удару по їх життєздатності.