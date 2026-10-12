Єдиний податок для ФОП I групи у 2026 році: скільки платити

У 2026 році фізичні особи-підприємці першої групи мають сплачувати єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок. Розмір платежів залежить від установлених державою показників, а частина зобов'язань зберігається навіть тоді, коли підприємець не отримує доходу.

Який єдиний податок сплачує ФОП I групи у 2026 році

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб-підприємців першої групи діють оновлені податкові показники, розповідає Державна податкова служба України. Максимальна ставка єдиного податку становить 332,80 гривні на місяць. Її розраховують як 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2026 року, – 3 328 гривень. Конкретну ставку в межах цього максимуму встановлює місцева рада залежно від виду господарської діяльності.

Водночас підприємці першої групи сплачують не лише єдиний податок. У 2026 році для них також передбачений військовий збір у фіксованому розмірі 864,70 гривні на місяць. Його розраховують як 10% мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2026 року становить 8 647 гривень.

Ще один обов'язковий платіж для більшості підприємців – єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У 2026 році мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 гривні на місяць. Його розраховують за ставкою 22% від мінімальної заробітної плати. Сплата ЄСВ впливає на формування страхового стажу підприємця. Водночас для окремих категорій ФОП законодавство передбачає звільнення від сплати внеску за себе.

Отже, якщо застосовується максимальна ставка єдиного податку і підприємець не має пільг зі сплати ЄСВ, загальне щомісячне податкове навантаження становить:

Єдиний податок – 332,80 гривні.

Військовий збір – 864,70 гривні.

ЄСВ – 1 902,34 гривні.

Разом – 3 099,84 гривні на місяць, або 37 198,08 гривні за рік. Це розрахунок за умови, що підприємець сплачує всі три платежі протягом року, а місцева ставка єдиного податку дорівнює максимальній.

Важливо! Враховуйте й обмеження для першої групи. Такі ФОП не можуть використовувати найману працю, мають право торгувати товарами лише з торговельних місць на ринках або надавати населенню побутові послуги з переліку Податкового кодексу. Річний ліміт доходу у 2026 році становить 1 444 049 гривень.

Коли платити податки та чи потрібно це робити без доходу

Єдиний податок для ФОП I групи сплачують щомісяця авансовим внеском – не пізніше 20 числа поточного місяця. Підприємець також може внести платіж авансом за квартал або рік, але в межах поточного податкового року. Якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, варто перевірити актуальні правила перенесення строків та рекомендації податкової служби.

Зверніть увагу! Військовий збір для ФОП I групи також сплачують щомісяця – не пізніше 20 числа поточного місяця. ЄСВ можна сплачувати щоквартально, орієнтуючись на встановлений законом граничний строк, або частинами протягом кварталу. Важливо стежити за правильністю реквізитів і зарахуванням коштів до бюджету.

При цьому відсутність доходу сама по собі не звільняє ФОП першої групи від сплати єдиного податку та військового збору. Ці платежі встановлені у фіксованому розмірі й не залежать від того, скільки коштів фактично отримав підприємець. Для ЄСВ діють окремі винятки: наприклад, право на звільнення за певних умов можуть мати пенсіонери та особи з інвалідністю, а також підприємці, за яких роботодавець сплатив внесок не менше мінімального за відповідний місяць. Перед застосуванням пільги потрібно перевірити, чи відповідає підприємець законодавчим вимогам.

Важливо! Крім сплати податків, ФОП має виконувати вимоги щодо звітності. Підприємці першої групи подають декларацію платника єдиного податку за рік у встановлений Податковим кодексом строк. Якщо протягом року не було доходу, це не скасовує обов'язку звітувати, якщо законодавство не передбачає для конкретної ситуації іншого порядку.

Таким чином, у 2026 році ФОП першої групи за максимальною ставкою єдиного податку та без пільг зі сплати ЄСВ має орієнтуватися на суму близько 3,1 тисячі гривень щомісяця. Щоб уникнути боргу, підприємцю варто заздалегідь перевірити місцеву ставку єдиного податку, строки сплати та наявність підстав для звільнення від окремих внесків.

До слова, ми повідомляли, що ІІІ група єдиного податку залишається однією з найпопулярніших серед українських підприємців. Вона підходить для більшості видів бізнесу – від ІТ та консалтингу до торгівлі, однак працювати на спрощеній системі можна лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу.