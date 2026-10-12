Какой единый налог уплачивает ФЛП I группы в 2026 году

С 1 января 2026 года для физических лиц-предпринимателей первой группы действуют обновленные налоговые показатели, сообщает Государственная налоговая служба Украины. Максимальная ставка единого налога составляет 332,80 гривны в месяц. Ее рассчитывают как 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января 2026 года, – 3 328 гривен. Конкретную ставку в пределах этого максимума устанавливает местный совет в зависимости от вида хозяйственной деятельности.

В то же время предприниматели первой группы уплачивают не только единый налог. В 2026 году для них также предусмотрен военный сбор в фиксированном размере 864,70 гривны в месяц. Его рассчитывают как 10% от минимальной заработной платы, которая с 1 января 2026 года составляет 8 647 гривен.

Еще один обязательный платеж для большинства предпринимателей – единый социальный взнос (ЕСВ). В 2026 году минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 гривны в месяц. Его рассчитывают по ставке 22% от минимальной заработной платы. Уплата ЕСВ влияет на формирование страхового стажа предпринимателя. В то же время для отдельных категорий ФЛП законодательство предусматривает освобождение от уплаты взноса за себя.

Таким образом, если применяется максимальная ставка единого налога и у предпринимателя нет льгот по уплате ЕСВ, общая ежемесячная налоговая нагрузка составляет:

Единый налог – 332,80 гривны.

Военный сбор – 864,70 гривны.

ЕСВ – 1 902,34 гривны.

Итого – 3 099,84 гривны в месяц, или 37 198,08 гривны в год. Это расчет при условии, что предприниматель уплачивает все три платежа в течение года, а местная ставка единого налога равна максимальной.

Важно! Учитывайте также ограничения для первой группы. Такие ФЛП не могут использовать наемную рабочую силу, имеют право торговать товарами только с торговых мест на рынках или предоставлять населению бытовые услуги из перечня Налогового кодекса. Годовой лимит дохода в 2026 году составляет 1 444 049 гривен.

Когда платить налоги и нужно ли это делать при отсутствии дохода

Единый налог для ФЛП I группы уплачивается ежемесячно авансовым взносом – не позднее 20 числа текущего месяца. Предприниматель также может внести платеж авансом за квартал или год, но в пределах текущего налогового года. Если последний день срока приходится на выходной или праздничный день, стоит проверить актуальные правила переноса сроков и рекомендации налоговой службы.

Обратите внимание! Военный сбор для ФЛП I группы также уплачивается ежемесячно – не позднее 20 числа текущего месяца. ЕСВ можно уплачивать ежеквартально, ориентируясь на установленный законом предельный срок, или частями в течение квартала. Важно следить за правильностью реквизитов и зачислением средств в бюджет.

При этом отсутствие дохода само по себе не освобождает ФЛП первой группы от уплаты единого налога и военного сбора. Эти платежи установлены в фиксированном размере и не зависят от того, сколько средств фактически получил предприниматель. Для ЕСВ действуют отдельные исключения: например, право на освобождение при определенных условиях могут иметь пенсионеры и лица с инвалидностью, а также предприниматели, за которых работодатель уплатил взнос не менее минимального за соответствующий месяц. Перед применением льготы необходимо проверить, соответствует ли предприниматель законодательным требованиям.

Важно! Помимо уплаты налогов, ФЛП должен выполнять требования по отчетности. Предприниматели первой группы подают декларацию плательщика единого налога за год в срок, установленный Налоговым кодексом. Если в течение года не было дохода, это не отменяет обязанности подавать отчетность, если законодательство не предусматривает для конкретной ситуации иного порядка.

Таким образом, в 2026 году ФЛП первой группы с максимальной ставкой единого налога и без льгот по уплате ЕСВ должен ориентироваться на сумму около 3,1 тысячи гривен ежемесячно. Чтобы избежать задолженности, предпринимателю стоит заранее проверить местную ставку единого налога, сроки уплаты и наличие оснований для освобождения от отдельных взносов.

К слову, мы сообщали, что III группа единого налога остается одной из самых популярных среди украинских предпринимателей. Она подходит для большинства видов бизнеса – от ИТ и консалтинга до торговли, однако работать по упрощенной системе можно только при условии соблюдения требований Налогового кодекса.