ЄС готує нові санкції: філіали європейських компаній можуть бути покарані за підтримку Росії

Європейський Союз розглядає варіант розширення санкцій проти Росії, зокрема шляхом включення закордонних дочірніх компаній європейських фірм. Це дозволить обмежити постачання чутливих товарів до російського військового сектора.

За що хочуть карати дочірні компанії

Представник ЄС з санкцій Девід О'Салліван повідомив у Брюсселі, що значна частина продукції, яка надходить до Росії через Китай, походить від дочірніх компаній західних фірм у Південно-Східній Азії, повідомляє Financial Times.

Читайте також: Китай доїть Росію як може: надбавка ціни товари складає 60% і більше

О'Салліван повідомив, що Європейська комісія оцінює вплив цього кроку.

Можливо, ми знайдемо шляхи для його впровадження в майбутньому пакеті санкцій,

– додав він.

На минулому тижні бізнес обговорив розширення контролю за реекспортом на дочірні компанії європейських фірм із комісарами Валдісом Домбровскісом та Маїред Макгіннесс.

Однією з ідей було поширити заборону на перепродаж до Росії, яку ми хотіли б також застосувати до дочірніх компаній,

– сказав О'Салліван.

Він зазначив, що деякі компанії були проти ідеї через можливий вплив на виробництво в країнах, які не підтримали санкції ЄС. Дипломати ЄС додали, що попередні пропозиції про розширення заборон на реекспорт до Росії не мали популярність.