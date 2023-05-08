За допомогу Росії у нарощуванні озброєння: ЄС нарешті готує санкції проти китайських компаній

Деякі китайські компанії вирішили допомагати російським окупантам у війні проти України. Відомо, що їхня діяльність сприяє нарощуванню запасів зброї в арсеналі агресора.

Росія не втомлюється шукати способи обійти накладені на неї санкції та отримувати озброєння та інші ресурси для ведення війни проти України. Як з'ясувалося, допомагати окупантам у цій діяльності вирішили деякі китайські компанії.

Читайте також Криптобіржа Binance може допомагати Росії обходити санкції: розслідування США

Реакція ЄС на допомогу Китаю Росії

Євросоюз хоче запровадити санкції проти тих компаній, які допомагають окупантам вести війну проти України. Такий крок може посилити напругу між ЄС та Пекіном, але цей фактор не розглядається як критичний.

Як стало відомо Financial Times, йдеться по 7 китайських компаній, їх підозрюють у продажі обладнання, яке Росія може використати для озброєння. Введення санкцій держави-члени ЄС обговорять вже цього тижня.

Деякі з цих компанії вже потрапили до санкційного списку США. Приєднання ЄС до санкцій викличе невдоволення Китаю, який дуже побоюється союзу Штатів та Європи на глобальному рівні. Раніше ЄС стверджував, що немає доказів того, що Пекін допомагає Росії, і таким чином уникав критики Китаю. Також відомо, що до санкційного списку повинні потрапити дві компанії з ОАЕ та одна з Вірменії.

Також пропонується ввести санкції проти компанії "I Jet Global DMCC", яка базується у Дубаї та Сирії. Як повідомив Мінфін США, саме ця компанія займалася логістикою іранських безпілотників до Росії. У список також повинні внести іранські компанії, які виготовляли дрони для російських окупантів.

ЄС також активно працює над механізмом, який унеможливить обхід санкцій за допомогою третіх країн. Окрім того, танкерам, які приховували своє місцезнаходження, повинні заборонити заходити у порти Євросоюзу, адже є підозра, що вони займаються транспортуванням російської нафти, на яку накладено ембарго.