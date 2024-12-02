Торгівля як з членами ЄС: у Євросоюзі з'явиться нова ініціатива щодо українських товарів

У наступному півріччі ЄС відкриє два нові переговорні кластери з Україною, що вплине на торгівлю. Під час переговорного процесу можуть бути здійснені певні кроки в бік приєднання України до ЄС.

Як співпраця з ЄС вплине на торгівлю

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає 24 Канал.

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У разі розвитку такої співпраці деякі категорії товарів могли б увійти на єдиний ринок ЄС, ніби Україна вже є частиною євроспільноти.

Він підкреслив, що ЄС не може прямо керувати цим процесом, оскільки це питання бізнесу та геополітики, але при цьому розуміє його важливість і терміновість.

Антоніу Кошта Президент Європейської ради У нас є політичне бажання допомогти, щоб Україна відповідала всім необхідним критеріям, і ми абсолютно певні, що Україна спроможна швидко досягти результатів.

За словами Кошти, ЄС вражений тим, що Україна змогла провести більшість необхідних реформ для вступу до євроспільноти, навіть під час війни.

Зауважте! Він додав, що вперше в історії ЄС країна-кандидат готується до вступу під час війни. Тож ЄС співпрацює з українською командою, щоб допомогти Україні досягти рішення про вступ.