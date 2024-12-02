Как сотрудничество с ЕС повлияет на торговлю

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает 24 Канал.

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В случае развития такого сотрудничества некоторые категории товаров могли бы войти на единый рынок ЕС, будто Украина уже является частью евросообщества.

Он подчеркнул, что ЕС не может прямо управлять этим процессом, поскольку это вопрос бизнеса и геополитики, но при этом понимает его важность и срочность.

Антониу Кошта Президент Европейского совета У нас есть политическое желание помочь, чтобы Украина отвечала всем необходимым критериям, и мы абсолютно уверены, что Украина способна быстро достичь результатов.

По словам Кошты, ЕС поражен тем, что Украина смогла провести большинство необходимых реформ для вступления в евросообщество, даже во время войны.

Заметьте! Он добавил, что впервые в истории ЕС страна-кандидат готовится к вступлению во время войны. Поэтому ЕС сотрудничает с украинской командой, чтобы помочь Украине достичь решения о вступлении.