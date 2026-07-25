ЄСВ можна не платити: які категорії ФОПів держава звільнила від внесків

В Україні сплата єдиного соціального внеску є обов'язковою. Через ЄСВ найманий працівник або ФОП отримує страховий стаж, тож у майбутньому може розраховувати на призначення пенсії.

Хто з ФОПів може не платити ЄСВ

Держава зобов'язує сплачувати єдиний соціальний внесок за кожного працевлаштованого найманого робітника. Фізичні особи-підприємці на загальній та спрощеній системі оподаткування також мають це робити за себе, однак деякі категорії звільнені від ЄСВ. Про це повідомили в Державній податковій службі України.

За даними ДПС, правила сплати ЄСВ для ФОПів мають кілька винятків. Не робити єдиний внесок можуть підприємці:

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;

наймані працівники, якщо за них сплачує роботодавець;

пенсіонери;

люди з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;

мобілізовані (протягом усього часу служби);

на загальній системі, якщо не отримують доходу.

Крім того, як пише 7eminar, від сплати ЄСВ звільняють також ФОПів незалежно від системи оподаткування, які отримують допомогу з догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Зауважимо, що ЄСВ сплачують до системи державного страхування України. З цих коштів фінансують пенсії, соціальні програми, матеріальну допомогу тощо. Основна ставка єдиного внеску становить 22%. У 2026 році мінімальний ЄСВ – 1 902,34 гривні. Для його розрахунку беруть мінімальну зарплату.

ФОП на загальній та спрощеній системі: чому від ЄСВ без доходу звільняють не всіх

Як зазначають юристи компанії Yankiv, відсутність доходів від господарської діяльності впродовж місяця звільняє підприємців на загальній системі від обов'язку сплачувати ЄСВ за цей час. Подавати звітність про несплачений внесок не потрібно.

Тоді як для ФОП на спрощеній системі ситуація інша. Для підприємців першої, другої, третьої та четвертої груп сплата єдиного внеску за себе є обов'язковою навіть у разі відсутності доходів.

Юристи пояснюють, що навіть попри неотримання доходу за конкретний період ФОП на спрощеній системі залишається зареєстрованим платником ЄСВ і формально веде діяльність. Тому держава вимагає від цього забезпечувати собі соціальний захист через сплату єдиного внеску.

Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці, які вийшли на пенсію чи отримали інвалідність, отримують право не сплачувати ЄСВ за себе без додаткового звернення до податкової. Коли ФОП став пенсіонером, інформація автоматично потрапляє до державних реєстрів.