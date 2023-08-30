Країни ЄС імпортують рекордні обсяги скрапленого газу з Росії: хто найбільші покупці

Країни Європейського Союзу однією рукою запроваджують санкції, а іншою підписують договори про закупівлю газу в Росії. Ба навіть більше – обсяги закупівель сягнули рекордних показників.

Країни ЄС суттєво збільшили імпорт російського скрапленого газу. Обсяги закупівель вже практично сягнули показників 2021 року, до повномасштабного вторгнення окупантів в Україну.

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Зокрема, за 7 місяців 2023 року країни ЄС збільшили імпорт російського газу аж на 40% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Лідерами закупок є Іспанія та Бельгія, також вони займають друге та третє місця у рейтингу світових покупців російського газу.

Попри заяви ЄС про намагання відмовитися від російського викопного палива до 2027 року, цього року обсяги імпорту російського газу країнами Євросоюзу повинні побити усі рекорди.

Як повідомляють аналітики, головна причина такого шаленого показника імпорту –залежність ЄС від російського газу ще до 2022 року. Цього року окупанти отримали від Європи за свій газ понад 5 мільярдів євро.

Раніше міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера просила іспанських покупців російського газу не підписувати нових контрактів, адже з огляду на санкції ситуація виглядає просто абсурдно. На жаль, прислухатися до її слів місцеві компанії не стали.