800 мільйонів євро для Росії: європейські банки сплатили податок країні

Найбільші банки Європи, що продовжили роботу в Росії, сплатили країні 800 мільйонів євро податків у 2023 році. Це в чотири рази більше ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Податки європейських банків

Сукупний дохід за 2023 рік банків, що лишилися в Росії, склав понад три мільярди євро, що втричі більше ніж у 2021 році. Відповідно податки теж суттєво зросли, з 200 до 800 мільйонів євро. Більше половини з цих податків припав на Raiffeisen Bank International.

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В Росії лишилися такі банки:

Raiffeisen Bank International;

Unicredit;

ING;

Commerzbank;

Deutsche Bank;

Intesa Sanpaolo;

OTP.

Додатково Raiffeisen сплатив 47 мільйонів євро через непередбачуваний податок, який Кремль ввів для деяких компаній минулого року.

Ці банки повідомляють, що не мають доступу до готівки, заробленої в Росії через регуляторні обмеження, від 2022 року. Вони забороняють виплату дивідендів російськими філіями компаніям з "недружніх" західних країн.

Ми нічого не можемо зробити з російськими депозитами, окрім як тримати їх у центральному банку. Тому, коли відсоткові ставки зросли, зросли і наші прибутки,

– сказав топменеджер одного із банків.

Саме заблоковані гроші в Росії є перешкодою для європейських банків для повного виходу з країни. Також з 2022 року банки додатково потребують особистого дозволу Путіна на продаж своїх російських операцій.

Не варто забувати, що сплата податків банками Європи, допомагає Росії підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції.