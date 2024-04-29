800 мільйонів євро для Росії: європейські банки сплатили податок країні
Джерело:Financial Times
Найбільші банки Європи, що продовжили роботу в Росії, сплатили країні 800 мільйонів євро податків у 2023 році. Це в чотири рази більше ніж до початку повномасштабного вторгнення.
Податки європейських банків
Сукупний дохід за 2023 рік банків, що лишилися в Росії, склав понад три мільярди євро, що втричі більше ніж у 2021 році. Відповідно податки теж суттєво зросли, з 200 до 800 мільйонів євро. Більше половини з цих податків припав на Raiffeisen Bank International.
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В Росії лишилися такі банки:
- Raiffeisen Bank International;
- Unicredit;
- ING;
- Commerzbank;
- Deutsche Bank;
- Intesa Sanpaolo;
- OTP.
Додатково Raiffeisen сплатив 47 мільйонів євро через непередбачуваний податок, який Кремль ввів для деяких компаній минулого року.Зверніть увагу! Ці банки повідомляють, що не мають доступу до готівки, заробленої в Росії через регуляторні обмеження, від 2022 року. Вони забороняють виплату дивідендів російськими філіями компаніям з "недружніх" західних країн.
Ми нічого не можемо зробити з російськими депозитами, окрім як тримати їх у центральному банку. Тому, коли відсоткові ставки зросли, зросли і наші прибутки,
– сказав топменеджер одного із банків.
Саме заблоковані гроші в Росії є перешкодою для європейських банків для повного виходу з країни. Також з 2022 року банки додатково потребують особистого дозволу Путіна на продаж своїх російських операцій.
Не варто забувати, що сплата податків банками Європи, допомагає Росії підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції.