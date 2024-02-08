Аграрних протестів мало: чергові обмеження від ЄС можуть "поховати" цілу українську галузь

Європейський Союз розглядає можливість обмеження імпорту цукру з України. Для нашої галузі це рішення може стати фатальним.

ЄС проти українського цукру

Євросоюз може ввести обмеження на імпорт українського цукру. Це може призвести не просто до проблем у галузі, а спровокувати закриття цукрових заводів.

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Як повідомив голова асоціації Укрцукор Назар Михайловин, цукрова галузь України орієнтована на експорт, тому це рішення ЄС може стати дуже потужним ударом.

Ми сподівалися, що зможемо експортувати цукор, тим самим зберігаючи і розвиваючи нашу галузь. Обмеження, ліцензування та заборони призведуть до перевиробництва в поточному сезоні та закриття заводів,

– впевнений він.

У 2023 – 2024 роках українські заводи виготовили 1,8 мільйона тонн цукру. Це вдвічі більше, аніж потрібно внутрішньому ринку. Відтак, на зовнішні ринки українські виробники могли б постачати 900 тисяч тонн цукру, однак Європа вбачає в цьому загрозу.

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Своїм рішенням ЄС може. нашкодити власній харчовій промисловості. Річ у тому, що головними покупцями українського цукру за кордоном були переробні підприємства.

Вони зацікавлені саме в українському цукрі, оскільки він якісний, відповідає стандартам ЄС і до певної міри дешевший, ніж у більшості країн Євросоюз,

– запевняє Михайлович.

Українські виробники можуть вийти і на інші ринки, наприклад, Азії та Африки, однак через блокади кордонів подорожчала логістика, тож вартість цукру може стати надто високою. Проблему міг би вирішити доступ до морського шляху, однак і до нього товар потрібно доставити вантажівками.

Єврокомісія пропонує продовжити безмитний режим для українського експорту, однак зробити його не таким ліберальним. Для найчутливіших продуктів – м'яса птиці, цукру та яєць – по суті вводяться квоти.