Посилення вимог до України: чому Євросоюз хоче змінити умови "транспортного безвізу"

5 березня 2024, 17:00
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Джерело:

European Commission

У вівторок Єврокомісія виступила з пропозицією продовження угоди щодо автомобільних перевезень з Україною. Однак, вона планує внести певні зміни до угоди.

Оновлення угоди з Україною

Як зазначили в ЄК, пропозиції включають оновлення угоди з Україною "з метою покращення її практичної реалізації та правозастосування, зберігаючи при цьому її цілі та сферу дії". 

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Комісія заявила, що вирішила змінити угоду з Україною "на основі обміну думками з державами-членами, Україною та зацікавленими сторонами".

При цьому також було наголошено, що угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки один одного. 

Що відомо про угоду "транспортного безвізу"

Початково угода була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж угода була підписана з Молдовою. Домовленості надають  двосторонні транспортні права українським, молдовським та європейським перевізникам на території один одного. 

Які зміни пропонує ЄК

Як зазначили у Єврокомісії, що продовження угоди принаймні до кінця 2025 року допоможе убезпечити ланцюги поставок.

 Важливо! Традиційні транспортні маршрути в регіоні порушені або закриті через загарбницьку війну Росії проти України та недоступність Чорного моря як традиційного торговельного шляху.

Відтак, зміни, які пропонує Єврокомісія, є наступними:

  1. Зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення, і що перевезення здійснюється відповідно до угоди;
  2. Зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як того вимагає угода;
  3. Посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними угодою, боротьбу з шахрайством та підробкою водійських документів, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху: такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії;
  4. Додати нове захисне застереження: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути призупинена в цьому географічному регіоні.
Автор: Катерина Добровольська