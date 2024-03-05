Посилення вимог до України: чому Євросоюз хоче змінити умови "транспортного безвізу"
Джерело:European Commission
У вівторок Єврокомісія виступила з пропозицією продовження угоди щодо автомобільних перевезень з Україною. Однак, вона планує внести певні зміни до угоди.
Оновлення угоди з Україною
Як зазначили в ЄК, пропозиції включають оновлення угоди з Україною "з метою покращення її практичної реалізації та правозастосування, зберігаючи при цьому її цілі та сферу дії".
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Комісія заявила, що вирішила змінити угоду з Україною "на основі обміну думками з державами-членами, Україною та зацікавленими сторонами".
При цьому також було наголошено, що угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки один одного.
Що відомо про угоду "транспортного безвізу"Початково угода була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж угода була підписана з Молдовою. Домовленості надають двосторонні транспортні права українським, молдовським та європейським перевізникам на території один одного.
Які зміни пропонує ЄК
Як зазначили у Єврокомісії, що продовження угоди принаймні до кінця 2025 року допоможе убезпечити ланцюги поставок.Важливо! Традиційні транспортні маршрути в регіоні порушені або закриті через загарбницьку війну Росії проти України та недоступність Чорного моря як традиційного торговельного шляху.
Відтак, зміни, які пропонує Єврокомісія, є наступними:
- Зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення, і що перевезення здійснюється відповідно до угоди;
- Зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як того вимагає угода;
- Посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними угодою, боротьбу з шахрайством та підробкою водійських документів, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху: такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії;
- Додати нове захисне застереження: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути призупинена в цьому географічному регіоні.