Посилення вимог до України: чому Євросоюз хоче змінити умови "транспортного безвізу"

У вівторок Єврокомісія виступила з пропозицією продовження угоди щодо автомобільних перевезень з Україною. Однак, вона планує внести певні зміни до угоди.

Оновлення угоди з Україною

Як зазначили в ЄК, пропозиції включають оновлення угоди з Україною "з метою покращення її практичної реалізації та правозастосування, зберігаючи при цьому її цілі та сферу дії".

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Комісія заявила, що вирішила змінити угоду з Україною "на основі обміну думками з державами-членами, Україною та зацікавленими сторонами".

При цьому також було наголошено, що угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки один одного.

Що відомо про угоду "транспортного безвізу" Початково угода була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж угода була підписана з Молдовою. Домовленості надають двосторонні транспортні права українським, молдовським та європейським перевізникам на території один одного.

Які зміни пропонує ЄК

Як зазначили у Єврокомісії, що продовження угоди принаймні до кінця 2025 року допоможе убезпечити ланцюги поставок.

Традиційні транспортні маршрути в регіоні порушені або закриті через загарбницьку війну Росії проти України та недоступність Чорного моря як традиційного торговельного шляху.

Відтак, зміни, які пропонує Єврокомісія, є наступними: