"Їм морально байдуже": акціонери виробника Milka не проти, що компанія працює в Росії

Компанія Mondelez не просто залишається на російському ринку, а й б'є рекорди прибутків. І виглядає так, що акціонерів гіганта такий стан справ повністю влаштовує.

Акціонерів Mondelez турбують лише гроші

Нещодавно американська компанія Mondelez опублікувала фінансовий звіт за 2023 рік. У ньому вона вихваляється, що російський ринок приніс рекордні прибутки.

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Як заявив CEO компанії Mondelez Дірк Ван де Пут, акціонери не здійснювали на компанію абсолютно жодного тиску щодо діяльності у Росії на фоні війни проти України та злочинів російської армії.

Я не думаю, що інвесторів це морально хвилює,

– сказав він журналістам.

Лише декілька фондів у Європі злегка запитували щодо продовження роботи компанії у Росії. Однак ані один акціонер компанії не закликав до виходу з російського ринку.

Mondelez виробляє Milka, Oreo та інші популярні солодощі. Компанія спокійно працює у Росії та звітує про прибуток. НАЗК внесло її до списку міжнародних спонсорів війни, однак представників Mondelez це не хвилює.

Найбільшими акціонерами компанії є Vanguard, BlackRock та Capital Group. BlackRock є найбільшою компанією у світі за кількістю активів, загальна сума складає близько 10 трильйонів доларів.

Ван де Пут також вважає, що робота в Росії зменшує вигоду, яку б росіяни могли отримати, якби Mondelez пішов з їхнього ринку.

Мені цікаво, що сталося з компаніями, які були продані, хто їх отримав і що вони роблять з грошима, які ці компанії генерують? Вони всі пішли друзям Путіна, – заявив він.

СЕО Mondelez додав, що податки його компанії, які сплачені у Росії та йдуть на війну проти України, значно менші, аніж доходи, які росіяни генерують на базі бізнесів, які пішли від агресора.