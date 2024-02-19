Криваві доходи виробника шоколаду

Американська компанія Mondelez International, яка спеціалізується на кондитерських виробах, опублікувала річний звіт. У ньому гігант похизувався, що робота на російському ринку принесла ще більші прибутки, аніж раніше.

Цікаво Наступний крок – друкарські машинки: у Росії шалений попит на саморобні комп'ютери

Цинічності Mondelez International додає і той факт, що компанія навіть не збирається цуратися роботи у Росії. Мовляв, йдеться про постачання товарі для звичайних людей, які не мають стосунку до війни.

Також журналістам стало відомо про те, що очільник європейського підрозділу Вінс Грубер призначив для російського ринку нового генерального менеджера – Алєксєя Блінова. Той був фінансовим директором Mondelez у московському офісі.

В Україні Mondelez International працює під марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.

Ринком окупантів займається окремий підрозділ, який підпорядкований Груберу. У Mondelez International переконують, що більше не інвестують у Росію, а російське представництво має повну автономію. Йдеться про виробництво та поширення товарів на місцевому рівні, без імпорту на російський ринок.

Раніше НАЗК з огляду на діяльність компанії у Росії внесло її до списку міжнародних спонсорів війни проти України.