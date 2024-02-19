Кровавые доходы производителя шоколада

Американская компания Mondelez International, которая специализируется на кондитерских изделиях, опубликовала годовой отчет. В нем гигант похвастался, что работа на российском рынке принесла еще большие прибыли, чем раньше.

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Циничности Mondelez International добавляет и тот факт, что компания даже не собирается отказываться от работы в России. Мол, речь идет о поставках товаров для обычных людей, которые не имеют отношения к войне.

Также журналистам стало известно о том, что глава европейского подразделения Винс Грубер назначил для российского рынка нового генерального менеджера – Алексея Блинова. Тот был финансовым директором Mondelez в московском офисе.

В Украине Mondelez International работает под марками "Корона", Milka, "Мишка Барни", Tuc, "Belvita!" Доброе утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.

Рынком оккупантов занимается отдельное подразделение, которое подчинено Груберу. В Mondelez International убеждают, что больше не инвестируют в Россию, а российское представительство имеет полную автономию. Речь идет о производстве и распространении товаров на местном уровне, без импорта на российский рынок.

Ранее НАПК учитывая деятельность компании в России внесло ее в список международных спонсоров войны против Украины.