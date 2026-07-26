Заробити не вийде: які види ШІ-контенту YouTube відмовляється монетизувати

Виробництво відео для YouTube може приносити дохід завдяки можливостям монетизації, які платформа дає творцям. Проте існують і обмеження, накладені на деякі види контенту.

Який ШІ-контент не монетизуватиме YouTube

Правила монетизації контенту через політику партнерської програми (YouTube Partner Program) загалом не зазнали змін, однак з'явилося уточнення політики платформи щодо деяких типів відео. Про це повідомив глобальний керівник відділу довіри та безпеки YouTube Метт Халпрін.

Представник платформи розповів, що змінилося в політиці партнерської програми стосовно того, що раніше називали неавтентичним контентом. Нині його класифікують на кілька категорій, які не підлягають монетизації YouTube:

загальний або повторюваний контент, створений за шаблонами;

відштовхуючий і тривожний контент, який маніпулює емоціями;

створені за допомогою штучного інтелекту персонажі, які транслюють тези щодо фінансових тем, а також юридичних та медичних питань.

Виробництво роликів цих категорій YouTube не стимулюватиме через монетизацію. Якщо такого контенту буде забагато на каналі або він буде присвячений йому цілком, його видалять із партнерської програми. Натомість платформа й надалі винагороджуватиме виробництво унікального контенту.

За словами Метта Халпріна, YouTube має нейтральне ставлення відносно інструментів, які креатори використовують для виробництва контенту: із залученням генеративного ШІ чи без. Виняток становлять контент-ферми, які виробляють велику кількість одноманітних відео завдяки штучному інтелекту.

Нагадаємо, що монетизація контенту доступна для українських творців. Питання, скільки платять за перегляди в YouTube, залежить від географії переглядів, тематики каналу, формату реклами, тривалості перегляду та інших факторів. У країнах із низьким доходом за тисячу переглядів відео платформа платить від 2 до 5 доларів, що актуально для України.