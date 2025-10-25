Яка монетизація на YouTube у 2025?

Потрібно розуміти, що кінцева сума монетизації залежить від того, скільки платить рекламодавець, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Яка монетизація YouTube зараз за 1000 переглядів:

орієнтовно від 3 до 11 доларів – платять авторам контенту, що створюється для аудиторії в США, Канаді, Великій Британії, Австралії та Німеччині. Тобто, за 50 тисяч переглядів можна отримати максимум – приблизно 550 доларів

від пари центів і до 2 доларів – монетизація за контент, створений для Бразилії, індії, Південно-Східної Азії та навіть України. В цьому випадку максимальна сума доходу – майже 100 доларів.

Цікаво! Найвища монетизація зараз у США. Там вона складала в середньому 10,26 долара у серпні 2025 за 1000 переглядів.

Що потрібно знати про YouTube зараз?

Заробляти також можна і на YouTube Shorts, зазначає AIR Media-Tech. Однак дохід за 1000 переглядів там значно менший. Наприклад, для США він складає – 0,328. Відповідно, за 50 тисяч переглядів там вдасться отримати усього – 16,4 долара.

На YouTube змінилися умови монетизації. Зокрема, платформа хоче контролювати скільки штучного інтелекту використовується при створенні контенту.

Важливо! За підписку на YouTube преміум власники айфонів можуть платити відчутно менше. Річ у тім, що App Store встановив комісію. Відповідно, якщо оплачувати преміум через браузер вийде дешевше, ніж у застосунку.