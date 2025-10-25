Какая монетизация на YouTube в 2025?

Нужно понимать, что конечная сумма монетизации зависит от того, сколько платит рекламодатель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Какая монетизация YouTube сейчас за 1000 просмотров:

ориентировочно от 3 до 11 долларов – платят авторам контента, который создают для аудитории в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Германии. То есть, за 50 тысяч просмотров можно получить максимум – примерно 550 долларов

от пары центов и до 2 долларов – монетизация за контент, созданный для Бразилии, индии, Юго-Восточной Азии и даже Украины. В этом случае максимальная сумма дохода – почти 100 долларов.

Интересно! Самая высокая монетизация сейчас в США. Там она составляла в среднем 10,26 доллара в августе 2025 за 1000 просмотров.

Что нужно знать о YouTube сейчас?

Зарабатывать можно и на YouTube Shorts, отмечает AIR Media-Tech. Однако доход за 1000 просмотров там значительно меньше. Например, для США он составляет – 0,328. Соответственно, за 50 тысяч просмотров там удастся получить всего – 16,4 доллара.

На YouTube изменились условия монетизации. В частности, платформа хочет контролировать сколько искусственного интеллекта используется при создании контента.

Важно! За подписку на YouTube премиум владельцы айфонов могут платить ощутимо меньше. Дело в том, что App Store установил комиссию. Соответственно, если оплачивать премиум через браузер выйдет дешевле, чем в приложении.