Курйоз року: Х Маска сплатив штраф не тому банку – в якій країні платформа досі не працює

7 жовтня 2024, 07:18
Читать новость на русском
Автор: Ярослав Сиваківський

Джерело:

Reuters

Соціальна мережа Х знову потрапила до заголовків світових ЗМІ. Цього разу – через курйоз з помилкою оплати штрафу.

Курйоз на бразильському ринку 

Як заявили у Верховному суді Бразилії, платформа Х Ілона Маска досі не отримала дозвіл на надання послуг в країні. Причина – сплата штрафу не в той банк, повідомляє Reuters

Читайте також Новий рекорд інвестицій: скільки грошей зібрав OpenAI та хто вкладає шалені гроші в компанію

Юристи, які представляють компанію, здійснили помилку у платежі. Коли вони її виправлять і гроші надійдуть на потрібний рахунок, Х дозволять надавати послуги у Бразилії.

Що кажуть юристи 

На думку юристів Х, усі штрафи були сплачені належним чином. Саме тому вони надавали запит на відновлення надання послуг у Бразилії, проте отримали відмову. 

Що стосується загальної суми штрафів, то вона складає 28,6 мільйона реалів, це близько 5,24 мільйона доларів. 