Курйоз року: Х Маска сплатив штраф не тому банку – в якій країні платформа досі не працює
Джерело:Reuters
Соціальна мережа Х знову потрапила до заголовків світових ЗМІ. Цього разу – через курйоз з помилкою оплати штрафу.
Курйоз на бразильському ринку
Як заявили у Верховному суді Бразилії, платформа Х Ілона Маска досі не отримала дозвіл на надання послуг в країні. Причина – сплата штрафу не в той банк, повідомляє Reuters.
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Юристи, які представляють компанію, здійснили помилку у платежі. Коли вони її виправлять і гроші надійдуть на потрібний рахунок, Х дозволять надавати послуги у Бразилії.
Що кажуть юристи
На думку юристів Х, усі штрафи були сплачені належним чином. Саме тому вони надавали запит на відновлення надання послуг у Бразилії, проте отримали відмову.
Що стосується загальної суми штрафів, то вона складає 28,6 мільйона реалів, це близько 5,24 мільйона доларів.