Помилка на 2 мільйони: як український бренд нагородив блогерку за зауваження

Український ювелірний бренд LOVE YOU запустив персоналізовану комунікаційну акцію. В одне з повідомлень закралася помилка, яку помітила відома блогерка.

Поширена помилка та оригінальна реакція компанії на зауваження

У лютому бренд ювелірних подарунків LOVE YOU запустив нову комунікацію, в якій персоналізовано зізнається своїм клієнтам у коханні, повідомляє 24 Канал. Ця рекламна кампанія стала популярною не лише через сотні позначок в сторіс, а й через одну прикрість у граматиці.

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Юлія Дейнега, викладачка української мови та літератури, яка веде навчально-розважальний блог, помітила неточність на рекламному банері бренду LOVE YOU і опублікувала про це відео в TikTоk та Instagram.

У відео йдеться про таке правило: короткі форми імен із закінченням "Я" в називному відмінку (наприклад, Таня), мають закінчення "Ю" в кличному відмінку — Таню. А ось ім’я Настя є винятком і пишеться з "Е". Тож потрібно актуалізувати свої знання та запам’ятати нові правила та винятки.

Відео Юлії зібрало близько 2 мільйонів переглядів та викликало жваві дискусії серед аудиторії. Вперше відео викладачки отримало таку шалену кількість переглядів, що побило її власні рекорди. В коментарях дехто підтримав блогерку, але не обійшлося без хейту. Тому бренд ювелірних подарунків LOVE YOU вирішив підтримати дівчину та подякувати за уважність.

Блогерка була вражена реакцією компанії / Фото LOVE YOU

Бренд LOVE YOU підтримав комунікацію та швидко відреагував на кризову ситуацію. Команда виправила помилки та зробила дівчині персоналізований подарунок — прикрасу з сету "Патріотичний", а також листівку у стилі рекламної компанії з виправленою неточністю.

Такий крок від бренду LOVE YOU став знаковим для дівчини, оскільки вперше її відео стало настільки успішним у мережі. Своїми емоціями від сюрпризу Юлія поділилася у соцмережах. Цей приклад є чудовою ілюстрацією того, як реагувати на свою помилку та як критика дозволяє ставити кращим.