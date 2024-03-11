Распространенная ошибка и оригинальная реакция компании на замечание

В феврале бренд ювелирных подарков LOVE YOU запустил новую коммуникацию, в которой персонализировано признается своим клиентам в любви, сообщает 24 Канал. Эта рекламная кампания стала популярной не только из-за сотни отметок в сторис, но и из-за одной неприятности в грамматике.

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Юлия Дейнега, преподавательница украинского языка и литературы, которая ведет учебно-развлекательный блог, заметила неточность на рекламном баннере бренда LOVE YOU и опубликовала об этом видео в TikTоk и Instagram.

В видео говорится о таком правиле: короткие формы имен с окончанием "Я" в именительном падеже (например, Таня), имеют окончание "Ю" в звательном падеже – Таню. А вот имя Настя является исключением и пишется с "Е". Поэтому нужно актуализировать свои знания и запомнить новые правила и исключения.

Видео Юлии собрало около 2 миллионов просмотров и вызвало оживленные дискуссии среди аудитории. Впервые видео преподавательницы получило такое огромное количество просмотров, что побило ее собственные рекорды. В комментариях некоторые поддержали блогера, но не обошлось без хейта. Поэтому бренд ювелирных подарков LOVE YOU решил поддержать девушку и поблагодарить за внимательность.

Блогерша была поражена реакцией компании / Фото LOVE YOU

Бренд LOVE YOU поддержал коммуникацию и быстро отреагировал на кризисную ситуацию. Команда исправила ошибки и сделала девушке персонализированный подарок - украшение из сета "Патриотический", а также открытку в стиле рекламной компании с исправленной неточностью.

Такой шаг от бренда LOVE YOU стал знаковым для девушки, поскольку впервые ее видео стало настолько успешным в сети. Своими эмоциями от сюрприза Юлия поделилась в соцсетях. Этот пример является прекрасной иллюстрацией того, как реагировать на свою ошибку и как критика позволяет ставить лучшим.