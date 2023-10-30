Google щороку платить Apple 18 мільярдів доларів: яка функція може коштувати так дорого

Компанія Google здійснює щорічні платежі на рахунки Apple на просто космічну суму. Втім, техногігант готовий до таких витрат, аби залишатися "на хвилі".

Мільярдні платежі від Google для Apple

Стало відомо, що компанія Google кожного року платить Apple близько 18 мільярдів доларів. За ці гроші гігант гарантував, що залишиться пошуковиком за замовчуванням на всіх девайсах, які робить Apple.

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Раніше цифри угоди не озвучувалися, але стали доступними для загалу через судовий процес США проти Google. Відомо, що суму у 18 мільярдів гігант заплатив Apple у 2021 році. Раніше експерти припускали, що сума може коливатися від 10 до 20 мільярдів доларів.

Чому Apple пішов на такий крок

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Раніше менеджмент Apple розглядав різноманітні варіанти щодо пошукової системи. Зокрема, обговорювали придбання Bing від Microsoft або ж розробку власного сервісу. Втім, у компанії дуже побоювалися, що не зможуть виграти конкуренцію у Google, тому з радістю прийняли пропозицію про щорічні мільярдні платежі.

Окрім того, Google міг створювати проблеми для Apple, рекламуючи Chrome у своїх додатках Gmail, Maps та YouTube. У США "мирову угоду" між компаніями вважають порушенням антимонопольного законодавства, але розслідування ще триває.