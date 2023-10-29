Нові можливості соціальної мережі

Мільярдер Ілон Маск повідомив, що хоче перетворити соцмережу X на центр фінансового світу користувачів та дати можливість їм керувати усім, що стосується грошей. Відповідні функції до соцмережі повинні запустити вже до кінця 2024 року.

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Про це Маск повідомив співробітникам компанії під час загального дзвінка. Мільярдер очікує, що люди здивуються тому, наскільки це "буде потужно".

Коли я говорю про виплати, я насправді маю на увазі все фінансове життя людини. Гроші чи цінні папери, що завгодно. Вам більше не потрібен буде банківський рахунок,

– заявив Маск.

Генеральна директорка Х Лінда Яккаріно підтвердила плани компанії та повідомила, що вони перетворяться на нові можливості для аудиторії в 2024 році. Вже зараз компанія подала запит на отримання ліцензій щодо грошових переказів, аби мати право надавати фінансові послуги. Усі інші дозволи також планують отримати найближчим часом.

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Перетворити Х на фінансовий центр Маск планував давно, тому й перейменував соцмережу на честь свого колишнього онлайн-банку X.com, який увійшов до PayPal. Ілон взагалі хоче зробити Х "платформою для всього", а також хоче брати гроші з користувачів за користування, аби "боротися з ботами".