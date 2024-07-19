Готель "Козацький" на Майдані Незалежності продали: хто новий власник і скільки він заплатив

Приватизація та дає хороші результати. За готель на Майдані Незалежності вдалося виручити сотні мільйонів гривень.

Готель в центрі Києва приватизували

18 липня Фонд державного майна провів аукціон готелю "Козацький". Об'єкт розташований у центрі Києва, на самому Майдані Незалежності.

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Восьмиповерховий тризірковий готель із 135 номерами вдалося продати за 400 мільйонів гривень. У 2021 році чистий прибуток готелю склав менше 1 мільйона гривень, а в 2022 році був зафіксований збиток у 8 мільйонів гривень.

Хто став новим власником

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Переможець аукціону – сільськогосподарське ТОВ "Надія". Його власником є Сергій Сподін, минулого року він продав ТРЦ "Магеллан" за 620 мільйонів гривень. Його головний бізнес – виробництво м'яса качки пекінської породи під торговою маркою "Смачне каченя".

Якщо він не заплатить зазначену суму, то право на приватизацію матиме ТОВ "Інжур" Андрія Журжія, ставка якого була нижчою всього на 1000 гривень.