АРМА продало портрет Медведчука: яку смішну ціну заплатив переможець за намальованого зрадника

АРМА продовжує розпродає майна Віктора Медведчука. "З молотка" пішла чергова картина з його колекції.

Ціна Медведчука

У колекції картин зрадника Віктора Медведука був його власний портрет. АРМА виставило його на аукціон, передає 24 Канал з посиланням на радника голови АРМА Андрія Позняка.

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Стартова ціна лота складала 5225 гривень. Переможцеві довелося платити лише 6009 гривень.

Куди спрямують гроші за майно Медведчука

Як раніше повідомляла очільниця АРМА Олена Дума, усі кошти, які вдасться заробити на продажі майна Медведчука, будуть скеровані на підвищення обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше АРМА вдалося продати колекцію годинників колишнього нардепа. Найдорожчий лот – виріб Patek Philippe – продали аж за 1,27 мільйона гривень.