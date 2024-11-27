Цена Медведчука

В коллекции картин предателя Виктора Медведука был его собственный портрет. АРМА выставило его на аукцион, передает 24 Канал со ссылкой на советника председателя АРМА Андрея Позняка.

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Стартовая цена лота составляла 5225 гривен. Победителю пришлось платить лишь 6009 гривен.

Куда направят деньги за имущество Медведчука

Как ранее сообщала руководительница АРМА Елена Дума, все средства, которые удастся заработать на продаже имущества Медведчука, будут направлены на повышение обороноспособности Украины.

Напомним, ранее АРМА удалось продать коллекцию часов бывшего нардепа. Самый дорогой лот – изделие Patek Philippe – продали аж за 1,27 миллиона гривен.