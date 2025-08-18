Укр Рус
Бізнес Актуальні новини В Україні зросла кількість боргів із зарплат: які компанії винні працівникам гроші
18 серпня, 14:37
2

В Україні зросла кількість боргів із зарплат: які компанії винні працівникам гроші

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо невиплати зарплати, що на 11% більше, ніж у 2021 році.
  • Найбільші боржники – державні підприємства (33%), акціонерні товариства (29%), та ТОВ (18%). Лідерами за кількістю боргів є Сумська область, Київ та Дніпропетровська область.

Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо невиплати зарплати. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року.

Хто найбільше заборгував?

Загалом зарплату заборгували 1 983 компанії, повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного реєстру боржників, інформує 24 Канал.

Дивіться також Не тільки ІТ: які спеціалісти будуть потрібні найбільше Україні після війни 

Серед найбільших боржників: 

  • державні підприємства – 33% випадків (11 562 борги),
  • акціонерні товариства – 29% (10 308 боргів),
  • ТОВ – 18% (6 298 боргів).

Регіони-лідери за кількістю боргів:

  • Сумська область – 6 305 проваджень,
  • Київ – 3 784,
  • Дніпропетровська область – 2 456.

Які компанії мають найбільші борги?

Серед антилідерів: Сумське машинобудівне НВО – 4 063 провадження, Карпатнафтохім – 1 188, Сумське машинобудівне НВО – Інжиніринг – 1 015. Також 7% усіх боргів (2 499 проваджень) припадають на різні Облавтодори.

Зауважте. Серед великих фінансово-промислових груп найбільші проблеми із зарплатами мають компанії, що належать бізнесмену Дмитру Фірташу.

За видами діяльності найбільше заборгували підприємства:

  • машинобудування – 16% (5 681 провадження),
  • будівництво – 7,6% (2 696),
  • хімічна промисловість – 7,5% (2 670).

Для порівняння: на серпень 2024 року було зафіксовано трохи більше 34 тисяч боргів по зарплатах, а кількість компаній-боржників становила 1 872.