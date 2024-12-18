У США можуть заборонити роутери TP-Link: наразі триває розслідування

Сполучені Штати Америки розглядають можливість заборони роутерів, вироблених китайською компанією TP-Link Technology.

Як це може загрожувати нацбезпеці

Влада розслідує, чи становлять широке розповсюдження домашніх інтернет-роутерів TP-Link, які були пов'язані з кібератаками, потенційну загрозу національній безпеці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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TP-Link наразі домінує на ринку домашніх роутерів у США з 65% продажу, це лідер продажу і на Amazon. В Україні ці роутери також дуже популярні.

Імовірно, підозра пов'язана з публікацією Microsoft про атаки на сервери Azure з пристроїв TP-Link, об'єднаних у мережу в інтересах китайських хакерських угруповань. Крім того, занепокоєння викликає відсутність ефективної комунікації TP-Link з експертами з безпеки, які розслідують вразливості в її обладнанні.

Розслідування триває

У серпні американські законодавці закликали адміністрацію Байдена розпочати розслідування щодо китайського виробника роутерів та його афілійованих осіб. Згідно з повідомленням агентства Reuters, вони занепокоєні тим, що їхні Wi-Fi роутери можуть бути використані для кібератак, спрямованих проти США.

Наразі триває розслідування, в якому беруть участь три міністерства США: юстиції, торгівлі та оборони. Міністерство торгівлі вже надіслало офіційне повідомлення китайській компанії, про яку йдеться.