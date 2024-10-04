Як Росія попри санкції отримує західні чипи

Росії вдається, попри міжнародні санкцій, закуповувати західні електронні компоненти до ракет та безпілотників. Найбільше компонентів в боєприпасах, які використовувалися по Україні, належать декільком американським компаніям.

Як Росія попри санкції отримує чипи

У розслідування Bloomberg зазначається, що до Росії потрапляють товари через китайські та гонконзькі компанії, які дозволяють обходити санкції. Проблемою для Москви залишається те, що такі транзакції набагато дорожчі.

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Дані української розвідки та Київської школи економіки свідчать про те, що у російських ракетах та безпілотниках використовуються чипи американських та європейських виробників.

Зверніть увагу! Найбільше компонентів, які виявлено, від американських компаній Analog Devices – 21% з 3 871 знайдених у залишках боєприпасів. Також, від компанії Texas Instruments – 14%. Відповідно до даних митниці, Росія придбала лише чипів Analog у 2022 році на суму 326 мільйонів доларів. І це попри наявні обмеження.

Відомо, що десь дві третини закуплених чипів Analog складають інтегральні схеми. Вони входять, до речі, до списку пріоритетних компонентів Міністерства торгівлі США через їхнє використання у військових системах.

Крім того, Росія закуповує деталі подвійного призначення, а саме контролери стандартного інтерфейсу RS-232, які виявлені у ракеті "Іскандер".

Станом на серпень 2024 року через офіційних дистриб'юторів можна було придбати близько 86 тисяч таких деталей.

Водночас у неавторизованих продавців їх кількість перевищувала 4 мільйони, за даними Метью Хабера, виконавчого директора нью-йоркської компанії Cofactr.

Варто додати, що частина чипів Analog, закуплених Росією, була виготовлена на заводах Китаю. Близько 60% компонентів у 2022 році поставила Росії фірма Sunny Technology. Однак ані реального офісу, ані інформації в корпоративних реєстрах щодо компанії немає.

Зверніть увагу! Головними постачальниками санкційної продукції до Росії є такі компанії, як Intel, Huawei, Analog Devices, AMD та Texas Instruments. Також, це китайські Lenovo, Hikvision та Inspur. І це з врахуванням того, що жодного чипа китайського виробництва в уламках російських боєприпасів, використаних в Україні, не виявлено.