Які підприємства Росії отримали найбільші збитки

Російські ЗМІ повідомляють, що за 2023 рік "Газпром" зазнав рекордних збитків. Обсяг втрат склав – 6,1 мільярда доларів.

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Зауважте! У першій половині 2024 року "Газпром" отримав чистий прибуток майже 12 мільярдів доларів.

Які ще російські компанії за підсумками 2023 року, стали збитковими:

Амурський газохімічний комплекс.

Ozon.

Авіабудівна корпорація Ростех.

Соцмережа "ВКонтакте".

Вугільна компанія "Мєждурєчьє".

Державна організація "Агентство зі страхування вкладів".

Пивоварна компанія "Балтика".

Московський метрополітен.

Разом з тим, є російські компанії, які змогли зменшити свої збитки у 2023 році. Зокрема, група "Русгаздобича" скоротила свої втрати до 320 мільйонів доларів. Для порівняння, у 2022 році це значення складало 1,6 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Загальний збиток російських компаній, які стали частиною рейтингу Forbes перевищив 9,4 мільярда доларів.