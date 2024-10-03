Які підприємства Росії отримали найбільші збитки
Російські ЗМІ повідомляють, що за 2023 рік "Газпром" зазнав рекордних збитків. Обсяг втрат склав – 6,1 мільярда доларів.
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Зауважте! У першій половині 2024 року "Газпром" отримав чистий прибуток майже 12 мільярдів доларів.
Які ще російські компанії за підсумками 2023 року, стали збитковими:
- Амурський газохімічний комплекс.
- Ozon.
- Авіабудівна корпорація Ростех.
- Соцмережа "ВКонтакте".
- Вугільна компанія "Мєждурєчьє".
- Державна організація "Агентство зі страхування вкладів".
- Пивоварна компанія "Балтика".
- Московський метрополітен.
Разом з тим, є російські компанії, які змогли зменшити свої збитки у 2023 році. Зокрема, група "Русгаздобича" скоротила свої втрати до 320 мільйонів доларів. Для порівняння, у 2022 році це значення складало 1,6 мільярда доларів.
Зверніть увагу! Загальний збиток російських компаній, які стали частиною рейтингу Forbes перевищив 9,4 мільярда доларів.