Какие предприятия России получили наибольшие убытки

Российские СМИ сообщают, что за 2023 год "Газпром" понес рекордные убытки. Объем потерь составил – 6,1 миллиарда долларов.

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Обратите внимание! В первой половине 2024 года "Газпром" получил чистую прибыль почти 12 миллиардов долларов.

Какие еще российские компании по итогам 2023 года, стали убыточными:

Амурский газохимический комплекс.

Ozon.

Авиастроительная корпорация Ростех.

Соцсеть "ВКонтакте".

Угольная компания "Междуречье".

Государственная организация "Агентство по страхованию вкладов".

Пивоваренная компания "Балтика".

Московский метрополитен.

Вместе с тем, есть российские компании, которые смогли уменьшить свои убытки в 2023 году. В частности, группа "Русгаздобыча" сократила свои потери до 320 миллионов долларов. Для сравнения, в 2022 году это значение составляло 1,6 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Общий убыток российских компаний, которые стали частью рейтинга Forbes превысил 9,4 миллиарда долларов.