Вдала приватизація

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Новогоголівське" перейшов у приватні руки. В аукціоні у системі "Прозорро.Продажі" взяли участь 2 учасники, повідомляє ФДМУ.

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Стартова ціна була на рівні 41,5 мільйона гривень, а в ході торгів виросла до 51,1 мільйона. Переможний лот належить компанія "Строїтель-П" з Дніпра. Забудовник зводив ЖК Sherwood у Києві й десяток житлових комплексів у Дніпрі.

Також переможець заплатить 10,2 мільйона гривень ПДВ, тому в бюджет повинні надійти 61,3 мільйона гривень.

Що відомо про об'єкт

Історична будівля та гараж розташовані у центрі Києва, в Шевченківському районі. Поруч – Національний цирк та гуманітарний корпус Українського державного університету імені Драгоманова.

Втім, будинок на Гоголівькій, 7 не є в реєстрі пам'яток, а приватизаційні умови не передбачають його збереження. Він побудований на межі XIX-XX століть у стилі модерн. Раніше тут були дирекція народних училищ Київської губернії, а у 20-х роках XX століття діяла трудова школа №63. Потім будинок був на балансі видавництва "Вища школа".